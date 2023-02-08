納米樓滯銷？全港一手貨尾1.55萬個　開放式、一房佔34%最多

去年一手新盤推盤步伐放慢，致令貨尾積存，尤以開放式及一房細單位為「重災區」。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指，截至2022年，選取204個新盤統計，單位總數112,874個，登記售出97,322個，現有貨尾15,552個。以貨尾數量計，全港開放式及一房單位待售單位最多，共有5,315個，佔比例34%；兩房單位貨尾有4,087個，佔26%；三房4,263個，佔27%。四房或以上1,887個，佔12%。

開放式單位貨尾集中港、九市區

按房型計，開放式單位貨尾量集中於港九市區，共有1,198個，佔比接近九成，錄89%；一房及兩房貨尾均以九龍區佔最多，比例高達七成，分別有2,745個及2,944個待售，佔69%及72%；而三房及四房或以上貨尾，則有超過五成位於新界區，分別有2,377個及1,021個，比例佔56%及54%。

將軍澳（包括日出康城）有225個開放式貨尾待沽。（資料圖片）

九龍區待售單位逾8800伙最多

按區域計，九龍區待售單位有8,834個，佔全港的57%，比例是三區之中最高，並以一房、兩房及三房貨尾為主，共有7,464個；新界區待售單位有5,231個，比例佔34%，主要為三房及四房或以上單位，共有3,398個；港島區的待售單位最少，只有1,487個，僅佔全港的10%，以開放式及一房單位較多，共有913個。

開放式貨尾量較多的地區，包括有將軍澳225個，長沙灣166個；一房方面，將軍澳有967個，黃大仙524個，北角334個；兩房方面，黃大仙有1,159個，長沙灣487個，觀塘414個；三房方面，大埔有662個，黃大仙633個，沙田576個；四房或以上方面，元朗涉298個，沙田242個。