港鐵小蠔灣第一期項目流標　早前接獲3份標書

繼市建局觀塘裕民坊百億商業項目本月初流標後，港鐵項目亦告流標！小蠔灣第一期發展項目早前接獲3份標書，惟港鐵（0066）今日（13日）公布，不接納任何有關該項目的標書文件，並會於適時重新招標。項目截標前的估值介乎約39億至65億元，每呎樓面地價介乎3,000元至5,000元。觀乎2023年官地市場及「一鐵一局」均未有任何項目成功批出。



僅接獲3份標書 近九年最少

小蠔灣第一期為該地段首個推出的發展項目，於2月8日截標，當時僅接獲3份標書，為近九年港鐵項目新低紀錄。參與入標財團均為本地大型發展商，包括長實（1113）、新地（0016）及會德豐地產。

去年底收33份意向書 僅3家財團入標

項目第一期位於小蠔灣車廠上蓋的西南面，鄰近將興建的東涌線小蠔灣站，總樓面面積約131.3萬平方呎，住宅樓面佔124.5萬平方呎，商場樓面約6.7萬平方呎。去年底項目截收意向書時，合共收到33份意向書。

伙數上限升至1900伙 估值最多65億

事實上，港鐵今年1月份已把單位數目上限，以增加發展彈性，由原來的1,600伙放寬至1,900伙，即增加300伙或18%，變相單位的平均面積降低。以項目商住總樓面共131萬平方呎計，小蠔灣第一期估值介乎約39億至65億元，即每呎樓面地價介乎3,000元至5,000元。

此外，港鐵在2022年11月底與政府簽訂換地文件，就整個小蠔灣車廠項目補地價，涉及補地價金額逾86億元，連同早前公布，預計港鐵需承擔約360億元的前期費用，合共最少446億元，以整個項目可建之私人住宅及商業物業總樓面逾926萬平方呎計，每呎樓面地價約4,800元。

補地價及前期費料446億 最快2027年賣樓花

至於其他條款方面，港鐵規定發展商需提供一筆過12億元的費用，以及負責興建平台、商場、車站設施等，而發展商亦要就分紅比例提交建議。港鐵早前曾透露，如項目進度順利，估計中標財團最快可於2027年至2028年推售樓花，首批居民最快於2030年入伙，屆時小蠔灣車站及30多萬平方呎的小蠔灣商場或可同步落成。

港鐵小蠔灣發展項目，分多期發展。（資料圖片）

事實上，今年迄今僅一個半月內，政府官地、「一鐵一局」項目先後宣告流標。其中，赤柱環角道豪宅地皮接獲4份標書，最終因地價標金未達到政府底價，1月10日宣布流標，為本財年第二幅流標的官地。

至於市建局旗下觀塘市中心第四及第五發展區招標項目（裕民坊商業項目），早前只接獲一份標書，本月2日亦宣布流標。2023年官地市場及「一鐵一局」均未有任何項目成功批出。