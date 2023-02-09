荃灣寶豐路住宅地明截標　測量師料財團出價保守、估值最低11億

近月赤柱豪宅地皮、觀塘市中心商業地相繼流標，有測量師預計明日（10日）中午截標的荃灣寶豐路住宅官地，發展商出價亦較為保守，市場就地皮的估值介乎約11億至15億元，每呎樓面地價介乎約3,500元至4,800元。



發展商須負責鋪設周邊公共道路

上述寶豐路住宅地皮鄰近灣景花園、翠濤閣及卓能集團（0131）旗下壹號九龍山頂，地盤面積89,989平方呎，最高樓面面積可達314,315平方呎。相關樓面不包括將由買方按照賣地條件所興建的設有30個宿位的弱智人士輔助宿舍的政府地方的樓面面積。項目發展期止於2028年12月31日。

發展商須負責地盤外寶豐路一帶範圍的未來公共道路鋪設，並交還予政府。（余俊亮攝）

原屬綠化地 前年改劃成住宅用途

根據賣地章程，發展商須負責地盤外寶豐路一帶範圍未來公共道路的鋪設工作，並交還予政府，有關工程內容已於去年刊憲。另外，發展商須就項目提交多項評估報告，包括噪音、排污、排水及交通方面。

部分向西南單位景觀或被遮擋

普縉助理總監（估值及諮詢）李雋傑表示，地皮原屬綠化地帶，於前年初改劃成住宅用地，後方毗鄰屯門公路，前方為壹號九龍山頂，預計項目落成後部分向西南單位景觀會被遮擋，整體地理位置稍次，計及近期巿況，他預計發展商入標金額將較為保守，預料每呎樓面地價約為4,000元，地皮估值約13億元。

至於美聯測量師行董事林子彬表示，雖然近期大型商業地皮招標反應較遜，並出現流標情況，但住宅地皮招標反應仍見不俗，而且是次寶豐路屬臨海住宅項目，高層可享海景，料受不少中小型發展商垂青。他估計地皮每呎樓面地價4,500元計算，估值約14.14億元。