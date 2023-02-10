長實帶頭劈價賣愛海頌18伙　吸逾百人搶購　6人爭1伙、兩小時沽清

中港全面通關後，長實（1113）旗下長沙灣愛海頌帶頭減價，出售餘貨「試水溫」，以價單形式推出18伙分層單位，另有4伙天台特色單位招標，共22伙單位。

【20：55】愛海頌18伙餘貨全數獲認購

據代理消息，截至晚上8時55分，愛海頌今日價單形式發售的18伙，已全數獲得買家認購。不過目前依然有準買家逗留在售樓廠，等待甩貨補上。

截至晚上8時55分，愛海頌今日價單形式發售的18伙，已全數獲得買家認購。

【20：35】愛海頌暫沽11伙

據代理消息，截至晚上8時35分，愛海頌暫時沽出11伙，佔今日價單形式發售18伙的61%。

【19：56】104組買家出席 每6組客爭1伙

市場消息透露，愛海頌今晚發售18伙，最終吸引到104組買家到場，即約每6組客爭1伙。據了解，發展商正進行抽籤程序。

【19：30】準買家、代理抵達售樓處內

截至晚上7時30分，不少愛海頌準買家及代理已抵達售樓處內，正等候發展商展開抽籤程序。

不少愛海頌準買家及代理已抵達售樓處內，等候發展商展開銷售。

【18：30】百名準買家及代理排隊

據現場所見，在傍晚6時30分，該批單位吸引超過百名準買家及代理排隊、等候登記及揀樓，人龍一直由紅磡置富都會商場中庭的售樓處，延伸至港鐵紅磡站外天橋位置。

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折實最平1179萬 減價最多18%

愛海頌位於長沙灣海壇街201號，提供876個單位。發展商早前表示，以「合理而吸引」的價格沽出餘下的單位，盡快套現並與合作夥伴作結算安排，把資金作其他投資用途。

今日發售的18伙分層單位，提供4種付款辦法。當中以90天付款計劃計算，折實售價由1,179萬至1,346.5萬元，折實呎價由15,000元至17,464元。當中，入場單位為3座10樓B室，屬三房間隔，實用面積786平方呎，折實呎價15,000元。發展商早前指出，減價幅度最高達逾18%。