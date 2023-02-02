北角柏蔚山旁舊樓群重建850伙　規劃署不反對、料明日獲通過

2021年中有財團向城規會申請重建北角柏蔚山旁的繼園街舊樓群，提供850伙住宅，引起柏蔚山部分業主反對，擔心原本享有的寶馬山景觀貶值為「屏風樓景」，又憂慮加重道路負荷，令人車爭路情況惡化。不過，規劃署對上述發展方案表示不反對，城規會將於明日審理相關方案，預計可獲「開綠燈」通過。



規劃署：方案改善用地視覺和透風性

有關方案在2022年7月曾作出微調，如增加第3座和第4座之間的樓宇間距、縮短樓宇的長度，以增加在繼園街的建築線的後移，以及加入階梯式平台設計，改善區內環境。

交通方面，方案擬落實道路改善計劃，包括提供7.3米闊的行車道及沿繼園街兩邊提供2.75米闊的公共行人路，認為此舉有助改善未達標準的區內道路，而改善行人環境亦回應香港規劃標準與準則內相關的概念。

規劃署認為，上述道路調整可以改善繼園街的視野和透風性，而交通方面，由於第2A期及第2B期的人行道拓寬至2.75米，並提供轉向設施，對此沒有異議。

遭柏蔚山業主反對 憂寶馬山景觀變「屏風樓」

值得留意，2021年6月曾有「柏蔚山」業主強烈反對上述方案，指上述方案擬建的新住宅大樓，原本擬建會所，若方案通過將變為住宅物業，令原享有寶馬山景觀的單位，貶值為「屏風樓」景觀。當時亦有居民擔心方案通過加重道路負荷，人車爭路情況惡化。

上述項目位於北角柏蔚山的西面，將會分兩期、興建5幢分層住宅大廈。其中第2A期包括一幢28層高的住宅大樓，住宅樓面約22.2萬平方呎，提供310伙；而第2B期則發展四幢28層高的住宅大樓，住宅樓面約54.51萬平方呎，提供540伙。