馬亞木羅素街地舖短租近3年　終獲時裝店25萬長租　較高位挫80%

香港與內地正式全面通關，曾為全球最貴租金街道的銅鑼灣羅素街，新近錄得一宗長租個案。由「小巴大王」馬亞木持有的羅素街地舖，新近以每月約25萬元租出，較高峰期累挫80%。

上述舖位為羅素街60號地下B號舖，建築面積約1,100平方呎，新近由時裝店以每月約25萬元落實長租，租約為期一年，成交呎租約227元。據了解，上述舖位新租戶為時裝店FOCUS.S，該店在2021年12月亦曾短租過鄰近的羅素街舖位，是次相隔一年由短租變長租戶。

值得留意，該舖位在2020年5月起近三年來一直由短租戶使用，包括手機配件店及口罩店等，租金一直徘徊在10萬至15萬元的低位，是次長租租金較短租有明顯增長。

曾由太子珠寶鐘錶120萬租用

翻查資料，馬亞木早於2005年以1.08億元購入上述羅素街舖位，舖位在2008年由售賣高檔奢侈品的太子珠寶鐘錶以每月約45萬元租用，隨後租金一直攀升，在2013年高峰期該鐘錶店更以每月約120萬元續租，呎租1,091元。

太子珠寶鐘錶在租約期完結後，因舖位一直未能找到長租戶，最終再短租半年至2015年8月才遷出，隨後舖位獲藥房以每月約80萬元承租，租金進一步下調至65萬元。