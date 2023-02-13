建灝赤柱ONE STANLEY分層戶最細800呎起　擬第二季現樓招標

建灝地產旗下赤柱黃麻角道豪宅項目ONE STANLEY，最快今年第二季以現樓招標推出，項目最細的分層單位，實用面積約800平方呎起。發展商指，樓盤定價將參考南區、鴨脷洲、黃竹坑的類近項目，相關豪宅物業呎價高達4萬至6萬元。



定價參考鴨脷洲、黃竹坑新盤 呎售4萬至6萬

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣今（13日）表示，項目樓書將在短期內公布，料第二季以招標形式推出，屆時將開放現樓示範單位。他指，定價將參考南區豪宅規模相若的項目，不過近年市場上較少有同類項目推出，故將同時參考鴨脷洲、黃竹坑區的新盤，該兩區近月的樓盤成交呎價高達約4萬至6萬元。

ONE STANLEY由著名美國建築師Robert A.M. Stern 操刀打造。

ONE STANLEY屬低密度綠化豪宅，地盤面積27.23萬平方呎，建築面積22.6萬平方呎，綠化面積8.1萬平方呎，即佔地盤面積30%。

對於今年樓市前景，鄭智荣認為，通關後整體市況轉趨活躍，零售區名牌店也出現「排長龍」的情況，加上市場普遍預計息口將於第三季見頂，目前H按息口回落，而且政府早前推出優才計劃，預計今年豪宅可看高一線，全年樓價料升10%至15%，至於一般住宅物業則料可升5%至10%。

鄭智荣估計，全年樓價有望升10%至15%。

最大洋房連9700呎花園、天台

ONE STANLEY設11座4層高的低密度分層住宅，以及32幢獨立洋房，其中分層住宅單位佔50伙，實用面積最細約800平方呎；主打四房及五房間隔的大單位，實用面積由1,800至3,300平方呎不等，大部份連有面積410至960平方呎私人花園，或面積820至1,470平方呎天台。

另外，項目提供32幢洋房，各樓高4層，實用面積由2,700至7,000平方呎不等，包括四房至六房間隔，亦包括地下低層，戶戶向海，並設有私人升降機、私人花園及天台，部分亦有私人游泳池。面積最大的洋房更設有逾9,700平方呎的花園及天台。項目提供155個私家車位，全數配有電動車充電供應。

今年繼續銷售天寰、上嵐餘貨

建灝其他項目方面，他表示，啟德天寰、屯門上嵐仍有餘貨，集團將繼續進行銷售，至於尖沙咀全新醫務商業發展項目亞士厘21（21 ASHLEY）目前正在進行預租。

對於政府於賣地的招標文件中加入國安條款，鄭智荣表示，暫時未清楚了解相關情況，但預計對市況不會構成影響。他又透露，集團去年有在私人市場增加土地儲備，今年亦有意透過官地市場、港鐵項目、市建局等途徑增加儲備。