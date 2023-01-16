赤柱地流標前入市　李錦記家族第四代2500萬購海天別墅

赤柱環角道豪宅地皮上周流標之前，有名人家族入市區內海景豪宅。李錦記家族第四代成員李惠民上月中以2,500萬元買入赤柱大街海天別墅一個中層單位，較同廈同類單位七年前造價再平超過10%。



較七年前同類成交價平「三球」

上述成交單位為海天別墅中層A室，實用面積1,510平方呎，去年12月16日以2,500萬元沽出，成交呎價約16,556元。新買家為億海置業有限公司（OCEAN PROPERTIES LIMITED），公司董事包括李惠民，即為李錦記第四代後人。李惠民現為李錦記家族辦公室主席、李錦記家族投資有限公司主席。

至於上一手業主為外籍人士，早於2009年透過公司名義以1,850萬元購入上述單位，持貨約十四年帳面升值650萬元或35%。

活絡油黃道益家族擁同廈兩伙

翻查海天別墅近年成交紀錄，馳名活絡油創辦人黃道益家族在該廈亦持有兩伙，其中一伙為面積、景觀相若的B室，在2016年以2,800萬元買入。

海天別墅位於赤柱大街92號，樓齡達約57年，全幢提供18伙，全部單位實用面積均為1,510平方呎，戶戶望赤柱灣海景，同時可望區內地標建築美利樓、卜公碼頭。