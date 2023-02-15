小食店5.2萬租景隆街迷你舖　呎租逾千　月賣千粒雪米糍才夠交租

中港兩地通關後，銅鑼灣錄得「迷你舖」高價租出。由投資者彭貴有等人持有的銅鑼灣景隆街一個面積約50平方呎的舖位，新近以每月5.2萬元租出予小食店，成交呎租高達1,040元，為近年疫情期內罕有呎租逾千元的租務個案。



每月賣1530粒雪米糍才夠交租

上述舖位為銅鑼灣景隆街2號地下A1號舖，面積僅約50平方呎，位置靠近SOGO，新近以每月5.2萬元租出，成交呎租高達1,040元。據了解，新租戶為售賣手工雪米糍的小食店，租約期由2023年2月至2025年2月，為期兩年。以該店較便宜、每粒售價34元的香芋雪米糍計，預計每個月要賣1,530個才足夠交租。

據代理資料，上述舖位在2022年3月至10月份叫租約3.5萬元，是次最新月租較業主意向租金高出1.7萬元或49%。

是次景隆街的舖位呎租逾千元，比全港最貴租、全球排第二位的尖沙咀廣東道呎租更貴。據2022年11月戴德梁行發表的《全球主要零售大街》（Main Streets Across the World 2022）報告，當時廣東道的平均呎租水平為933元。

曾由文記小食連B號舖20萬租用

此外，近年受疫情影響，上述舖位在過去兩年多一直維持交吉及短租狀態，如2021年初，上述A1號舖位連同旁邊的B號舖，面積約170平方呎，一併以每月約5萬元短租。

追溯至市況較好的2016年，兩個舖位當時曾獲本地小食店「文記小食」租用，月租高達20萬元，呎租高達1,176元，不過2017年10月因生意欠佳，文記提早約兩年棄租遷出，租約尚餘22個月。零售高峰期，此兩個舖位月租更高達26.5萬元。

毗鄰單邊舖為呎租舖王 高峰期呎租5200元

值得留意，上述舖位旁邊正正是全港呎租「舖王」、景隆街2號地下A2號舖，舖位面積約50平方呎，過去多年一直由找換店租用，2014年月租曾高達26萬元，呎租5,200元，貴絕全港。

資料顯示，景隆街2號舖位位處景隆街及駱克道交界，人流多，業主為投資者彭貴有。他於多年前把面積約1,228平方呎的地舖，拆細成A至E號、共5個舖位出租。當中A舖位處轉角位地利最佳，故再分間成A1及A2兩個迷你舖出租，A2舖一直由找換店租用。