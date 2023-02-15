貝沙灣3800呎靚裝海景戶1.8億沽　睇樓要先帶1000萬本票｜多相

南區傳統豪宅屋苑錄矚目大額成交，薄扶林豪宅貝沙灣一伙極高層五房單位，新近以1.888億元賣出，成交呎價達49,372元，成交價創屋苑分層單位新高紀錄。此單位擁靚裝修，業主更要求睇樓人士須帶同價值1,000萬元的本票，才可入屋參觀。



上述成交為貝沙灣4期5座極高層A室，實用面積3,824平方呎，屬貝沙灣整個屋苑罕有的單層全層豪宅，採五房間隔，設有約250平方呎平台，連4個車位，落實以1.888億元易手，呎價高達49,372元。從相片可見，單位擁靚裝修，外望極開揚海景。

↓↓貝沙灣成交單位↓↓

農曆新年獲數組買家洽購 搶高80萬

據區內代理指，上述單位早前曾叫價2.5億元，不過近月叫價回落至1.88億元，業主更表明「不會再減價」，又要求代理如「帶客睇樓」，該睇樓人士必須帶同價值1,000萬元的本票才可進入單位。

至上月、農曆新年期間，單位獲數組買家洽購，最終略為搶高80萬元賣出，成交價高達1.888億元。據了解，原業主為一名姓蘇人士，曾擁有3匹馬，他早於2012年4月份以9,680萬元買入上述單位，即是次持資約十一年，帳面賺約9,120萬元，期內升值94%。

豪宅業主對睇樓客設不同要求

代理又指，逾億元以至數億元的豪宅業主，一般對睇樓客都會有一定要求，除要求提供數百萬至逾千萬元的本票外，有時更會設下不同「特別」要求或條件。如曾經有一豪宅業主規定，不論睇樓客最終是否買入單位，只要入屋睇樓須先落1萬元訂金，若最後不買入單位，該1萬元的訂金便會捐去慈善機構。

貝沙灣是否最富有屋苑？ 據統計處資料，家庭收入中位數（不包括外傭）最高的屋苑是薄扶林碧瑤灣，收入中位數是118,580元，而貝沙灣排名第二，收入中位數為115,190元。 貝沙灣提供多少單位？ 貝沙灣合共有6期，提供77座，合共2,745個單位。