華懋淺水灣The Lily錄大額租賃　複式戶12萬租出　呎租46元

淺水灣大額租務成交。華懋旗下出租物業、淺水灣The Lily一伙四房複式單位，以每月約12萬元租出。美聯物業高級分區營業經理楊家俊指，涉及為The Lily 4座中層單位，實用面積約2,627平方呎，四房複式間隔，飽覽淺水灣沙灘海景。

近日有豪客見上述單位優質、景觀吸引，加上同類放盤罕有，故以月租12萬元租下單位，呎租約為45.7元水平，連一個車位。

The Lily由建築大師Norman Foster設計。 （華懋網頁圖片）

當年天價投地 成龔如心心血 「只租不賣」

The Lily位於南區淺水灣道129號，由已故華懋集團主席龔如心於九十年代斥約55.5億元「天價」投得地塊，項目於2002至2003年完成外牆建築，其「百合花」大廈外型令其成為淺水灣的地標之一。

項目2002年曾經推售，不過正值樓市低潮，最終閒置多年。至2010年才重新包裝出租，4座相連大廈、提供約100個單位，除了第1座是服務式住宅外，其餘三座均是出租物業，單位實用面積至少2,000餘平方呎起，主打三、四房大戶。

參考屋苑租賃不算活躍，對上一宗為2021年底，有4座低層戶以14.2萬元租出，以面積2,488平方呎計，呎租57元。