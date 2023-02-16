NOVO LAND 2B期三房示範單位曝光　磚紅色牆營造北歐風｜多相

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND 2B期（16日）今日開放兩個示範單位予傳媒參觀。其中，連裝修示範單位參照第1A座18樓A1室搭建，實用面積671平方呎，屬三房一套間隔。開放式廚房與廳堂之間有趟門分隔，但並非梗廚開則。

單位以北歐風作為設計主調，大量採用暖色，如客、飯廳的牆身均為磚紅色波浪線條，甚具立體感，配上奶白色沙發，及木餐桌組合，大部分的家具為圓角設計。而三間睡房與客廳望向同一景觀，其中一房為兒童睡房，設有訂製上下格床，上下床有樓梯連接，上層以繩網設計。

↓↓NOVO LAND 2B期三房示範單位↓↓

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至於另一伙為交樓標準示範單位，以1B座18樓F室為藍本，實用面積415平方呎，兩房間隔，玄關位置設有多功能儲物櫃，開放式廚房設有多組儲物櫃，亦有伸縮工作枱。

↓↓NOVO LAND 兩房交樓標準示範單位↓↓

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主打兩房單位 佔458伙

NOVO LAND 2B期由兩座住宅大樓組成，分別為第1A座、1B座及2座，涉及729伙。當中，戶型涵蓋一房至三房，並主打兩房戶、佔458伙或63%，標準單位面積由298至703平方呎。至於30伙連平台花園或天台特色戶，面積則由277至1,429平方呎。項目預計關鍵日期為2024年5月中。