長沙灣睿峰現樓高層三房曝光　夥利嘉閣推按揭優惠｜多相

原由內房中國恒大（3333）持有、現已轉讓予合夥股東鼎珮集團的長沙灣睿峰（易名前稱恆大．睿峰）去年已入伙。發展商今日（17日）開放高層三房現樓示範單位予傳媒參觀。



睿峰十日內沽21伙 套現逾2.1億

現樓示範單位為東翼36樓A室，屬三房套間隔，實用面積為639平方呎，連22平方呎露台，採約3.5米高樓底設計，牆身使用牆紙，天花設有特色吊燈。單位客飯廳呈長形，外連露台，外望樓景，廚房以梗廚設計。至於主人房及另外兩間客房坐向相同，望城市景。主人房浴室設有浴缸，單位內兩個廁所皆設有窗戶，屬「明廁」。

銷情方面，VMS鼎珮合夥人馬宣義表示，睿峰近月吸引不少年輕上車客及換樓人士，約十日內已累沽出21伙，套現超過2.1億元，當中兩房及三房戶佔七成。

↓↓睿峰東翼36樓A單位直撃↓↓

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利嘉閣：兩種靈活按揭 可承造九成按揭

為配合項目銷售，利嘉閣地產總裁廖偉強表示，凡透過利嘉閣購入睿峰的買家，可獲贈一伙價值3萬元的「食玩買」旅遊禮券，名額共3個，總值9萬元。

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣表示，將為項目買家提供兩種靈活按揭選項。 其中「置筍H按」計劃，息率低至 HIBOR加1.3%，鎖息上限為P減2.25%（P為5.625%），即實際按息為3.375厘。

另外又設有「低息P按」計劃，全期利息低至P減2.65% （P為5.875%），即實際按息為3.225%，上述兩個計劃按揭成數為九成、2.3%的銀行現金回贈，及高息存款戶口。兩項按揭計劃的年期最長均為30年。