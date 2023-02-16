飛鵝山道3號首錄成交　洋房1.7億沽　澐璟再沽兩伙｜新盤戰報

一手市場交投活躍， 其中不乏大額成交。中國海外發展（0688）旗下飛鵝山洋房項目飛鵝山道3號，錄得首宗成交，為1號洋房，實用面積3,766平方呎，屬四房四套間隔，連1,249平方呎花園、984平方呎天台，以及1,003平方呎車位，成交價1.6947億元，呎價45,000元。飛鵝山道3號全盤只有5座獨立屋。

澐璟連沽兩伙 吸金逾1.1億

另外，由華潤置地（海外）及保利（0119）合作的啟德跑道區澐璟，再錄兩宗成交，吸金逾1.166億元。當中，包括第1座5樓A室，屬四房三套連私人電梯大堂，實用面積2,088平方呎，以9,126.55萬元成交，呎價逾43,709元。

另一伙為第6座25樓B室，實用面積781平方呎，成交價為2,533.95萬元，呎價約32,445元。澐璟本月至今累售23伙，成交金額逾10億元；整個項目至今累售65伙，成交金額逾32億元。

富豪．山峯、白石角朗濤各逾4000萬沽四房

至於百利保（0617）及富豪酒店（0078）沙田九肚麗坪路23號富豪．山峯，今日（16日）以4,618萬元沽出一伙分層戶，涉及為第3座3樓B單位，屬四房四套間隔，實用面積2,042平方呎，連車位成交，呎價為22,615元，該買家採720日成交期。

另外，鷹君（0041）旗下白石角朗濤今日亦以招標形式沽出一伙四房戶，涉及為第1座11樓B室，實用面積1,723平方呎，連車位以4,297.3萬元沽出，呎價24,940元。