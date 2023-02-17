NOVO LAND2B期457呎兩房示範單位　延續北歐風格｜多相

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND 2B期（17日）今日再開放一個示範單位予傳媒參觀，參照第1B座18樓L室搭建，連裝修，實用面積457平方呎，兩房間隔，採開放式廚房、廳區連露台。

單位延續北歐風作為設計主調，客飯廳大量採用暖色及木元素，廳中間擺放藍色梳化，用色鮮明。單位提供兩房，包括主人房及兒童房，其門口均對正客廳，故屋內不設走廊。

↓↓NOVO LAND 2B期兩房示範單位↓↓

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