NOVO LAND2B期457呎兩房示範單位 延續北歐風格｜多相
撰文：黃祐樺
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新地（0016）屯門兆康NOVO LAND 2B期（17日）今日再開放一個示範單位予傳媒參觀，參照第1B座18樓L室搭建，連裝修，實用面積457平方呎，兩房間隔，採開放式廚房、廳區連露台。
單位延續北歐風作為設計主調，客飯廳大量採用暖色及木元素，廳中間擺放藍色梳化，用色鮮明。單位提供兩房，包括主人房及兒童房，其門口均對正客廳，故屋內不設走廊。
↓↓NOVO LAND 2B期兩房示範單位↓↓
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整個NOVO LAND項目提供多少伙?
NOVO LAND分6期而建，提供4,585伙，當中1A期提供824伙，1B期800伙，2A期929伙，2B期729伙，3A期534伙，3B期769伙。
NOVO LAND的校網?
屯門區（小學：70、中學：NT3 )
NOVO LAND的配套?
屋苑有近40萬平方呎園林會所，另有商場NOVO Walk，佔地約5萬平方呎，提供約40間商舖，預計2024年中開幕。