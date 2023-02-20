中半山君珀複式銀主盤　轉陣供拍賣　開價8800萬低買入價40%

一年半前淪為銀主盤的中半山君珀頂層複式單位，過去一直於市場放售，惟未獲承接，單位早前已「轉陣」改由私人拍賣場推出，開價8,800萬元，較十一年前買入價1.51億元帳面低41.7%或6,300萬元。



上述單位為中半山君珀頂層複式戶，屬銀主盤，將由環亞拍賣於明日（21日）推出。單位實用面積2,392平方呎，設有146平方呎平台，開價8,800萬元，呎價約36,789元。環亞拍賣董事總經理區蘊聰表示，單位估價介乎約1.1億至1.3億元，即是次開拍價較估價低20％至32%。

↓↓君珀複式銀主盤↓↓

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原業主為內地客 2012年1.51億買入

翻查資料，上述複式單位原由一名內地客持有，早於2012年11月、即政府推出買家印花稅（BSD）前夕入市，當年買入價約1.51億元。該名內地業主在一年半前，疑因資金周轉困難，單位淪為銀主盤，當時由銀主推出放售，叫價1.52億元，呎價6.3萬元。

交吉一年半 享開揚中西區市景

據放盤相片，單位現況交吉，單是下層的大廳面積估計逾700、800平方呎，設落地玻璃窗，廳堂及露台均可望極開揚的中西區市景。

君珀位於中半山堅尼地道4號，屬單幢豪宅，一梯一伙設計，提供50個單位，標準戶面積由2,007至2,478平方呎，一律為三、四房大戶，另設連花園單位及頂層複式戶。項目2012年開售時，吸引不少內地富豪入市，2014年入伙。

近年君珀亦獲老牌家族入市，如廖創興銀行家族成員廖坤城在2022年5月份，以6,650萬元買入君珀的低層A室，對上一手業主帳面蝕讓約80萬元，物業貶值1%。