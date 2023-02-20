嘉里跑馬地THE ASTER 首推10伙　兩房折實售1793萬起

嘉里建設（0683）旗下跑馬地THE ASTER，前身為出租物業，現轉為放售，今日（20日）公布首批單位定價，涉及10伙，折實售1,793萬元起。



是次推出的10伙，實用面積一律為698平方呎、兩房一套連衣帽間間隔，包括5個面向馬場方向的A單位，以及5個面向山景的D單位，售價2,003.2萬至2,383.5萬元，呎價28,699元至34,148元，折實售價由1,793萬至2,160萬元，折實呎價25,688元至30,946元。

若買家選用「120天付款計劃」、售價減3.5%，並配合「120萬元優尚生活津貼」優惠、「10萬元家居配置升級回贈」以及「10萬元Kerry Homes會員回贈」，即可獲最高折扣、津貼及回贈優惠。

THE ASTER位於跑馬地山光道7A號，原為出租物業。

THE ASTER提供106伙，包括100伙標準分層單位，實用面積由619至 698平方呎，屬兩房及兩房套間隔 ; 高層設有兩個三房套連儲物室戶型 ，實用面積1,249平方呎；此外，項目設4個連平台特色單位，實用面積由581至660平方呎。

THE ASTER位於跑馬地山光道7A號，原名為RESIGLOW Happy Valley。於2017年曾推出招租，當時每呎租金約50元至70元，中層單位月租約為4.5萬元。上周，嘉里突宣布將項目「轉租為賣」。上述項目不受一手新例規管。