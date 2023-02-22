私人拍賣會吸逾百人出席　狂沽8伙銀主盤　涉資超過8000萬

近月整體樓市回暖，刺激私人拍賣場交投量急升。私人物業拍賣行環亞拍賣昨日（21日）推出高達52項物業，當中涉及31項銀主盤，吸引超過100人出席，場面「墟冚」。最終該拍賣會在超時45分鐘的情況下，沽出9項目物業，套現8,455萬元，當中8項更屬銀主盤，涉及金額約8,095萬元。

環亞物業拍賣董事總經理區蘊聰表示，昨日拍賣會反應相當熱烈，原定於下午3時至5時進行，不過由於反應較預期好，最終超時至5時45分才結束。他又指出，是次推出的多個銀主盤，其開價都具競爭力，到場競投的買家都積極出價，普遍沽出的物業，其成交價較開價高出10至20%。

超時45分鐘 近三年最旺拍賣會

區蘊聰又表示，昨日單日沽出9項物業，若加上在拍賣前已賣出的7項物業，即合共賣出16項物業，為近三年最旺一次。

天鑄、高雲大廈銀主盤均獲兩組客競投

昨日沽出的物業不少屬豪宅銀主盤，如何文田天鑄2期1座中層D室，實用面積約894平方呎，開價2,200萬元，獲兩組客競投，最終以2,340萬元賣出，呎價約26,174元，較估價略低約6%。

此外，中半山麥當勞道高雲大廈中層802室，同屬銀主盤，實用面積約1,947平方呎，開價3,400萬元，同樣獲兩組客出價，最終搶高至3,650萬元沽出，成交呎價約18,747元。

↓何文田天鑄及中半山高雲大廈銀主盤↓

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嘉湖山莊三房銀主盤推高一球

其餘銀主盤成交不少屬於中小型單位，如天水圍嘉湖山莊6座（翠湖居）中高層B室，實用面積633平方呎，三房間隔，開價490萬元，獲大幅搶高逾一球，以595萬元沽出；東涌映灣園1座中層E室，實用面積約541平方呎，開價500萬元，亦搶高10%至550萬元易手。

至於荃灣中心11座高層H室連天台銀主盤，實用面積約324平方呎，天台面積約258平方呎，開價380萬元，最終成交價415萬元。