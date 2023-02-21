換樓客追價至770萬購藍澄灣　代理簽約時一度暈倒｜單位直撃

各區睇樓活動趨頻繁，有葵涌區家庭預算700萬元換樓，惟因本月初已沽出持有物業，欲加快入市，遂追價並以770萬元購入青衣藍澄灣單位。成交當日更發生「小插曲」，負責交易的女經紀因全日四出睇樓、無暇進食，簽約期間一度暈倒。

中原地產高級資深分區營業經理許偉業表示，有葵涌區業主因打算換樓，因外家居於青衣藍澄灣，為方便外婆可照顧孫兒，故一直物色葵涌、荃灣及青衣區的二手放盤，預算樓價700萬元左右。

↓↓藍澄灣成交單位↓↓

至本月初，該家庭賣出原有物業後，即四出睇樓、欲加快入市，近日睇中藍澄灣3座中層E室，單位叫價770萬元，買家見狀遂加碼50萬元，向業主出價750萬元，惟未能說服業主。最終雙方議價後，買家再追價20萬至770萬元成交，單位實用面積約690平方呎，三房間隔，成交呎價11,159元。

許偉業更指，成交當日更發生「小插曲」，負責交易的女經紀因全日四出睇樓、無暇進食，在簽約期間曾一度暈倒。而原業主則於2009年9月以357萬元購入單位，現帳面獲利413萬元，期內升值1.1倍。從相片可見，該藍澄灣單位連有雅致裝修，廚廁新淨企理。