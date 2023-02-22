財政預算案｜本年度賣地收入大跌40%　消息人士：流標難以控制

【財政預算案2023/電子消費券/派糖/陳茂波/減稅扣稅/差餉寛減】財政司司長陳茂波今日（22日）發表新一份《財政預算案》指，2022/23年度賣地收入為711億元，按年減少489億元，主要由於部分土地成交價較預期低，以及部分賣地計劃取消。



新財年賣地收入目標850億

財政司司長陳茂波指出，2022/23年度賣地收入減少，主要由於部份土地成交價較預期低，及部份地皮取消，更屬於短期影響。至於2023年/24年新財年的賣地收入預測數字為850億元。

政府消息人士指，儘管近期有三幅地皮流標，相信只是受市況影響，強調政府不會「賤賣土地」，直言「有冇流標，我哋控制唔到。」又指賣地是依照政府程序，同時2023/24財政年度地價收入的中期預測，僅根據本港經濟增長計算，並不能預測市況。

長遠地價收入維持佔GDP21%以上

長遠地價收入方面，2024/25年及之後年度，主要以過往15年地價收入佔本地生產總值的平均水平（即本地生產總值3.7%）計算。政府假設利得稅和其他稅項收入的增長率，與未來幾年經濟增長率相若。總體而言，政府收入由2023/24年度約佔本地生產總值21%以上，逐步上升至23%以上。

此外，財政預算案提到2023/24年度賣地計劃共有12幅住宅用地，加上鐵路物業發展、私人發展和重建及市區重建局項目，預計全年的潛在土地供應可興建約2.055萬個單位，較《長遠房屋策略》的1.29萬個單位年度估算需求高出約60%。

此外，賣地計劃共有3幅商業用地及3幅工業用地，提供約20萬平方米商業樓面面積和17萬平方米工業樓面面積。

未來五年，政府會通過賣地計劃及鐵路物業項目，向市場提供可興建不少於7.2萬個私營房屋單位的土地，規模較上一個五年期增加近一倍。當中近六成的土地供應來自新發展區和新市鎮擴展區；另外四成來自其他地區的政府賣地項目和鐵路物業發展項目，此尚未計入市區重建局及其他私人發展項目的供應。