楊屋道工廈申重建數據中心　申請人：荃灣東工業區住宅發展緩慢

據城規會資料，新意網集團（1686）就旗下荃灣楊屋道工廈JUMBO i Advantage，向城規會申請重建，以發展一幢18層高全新數據中心，提供總樓面面積約19萬平方呎。

上址為楊屋道145至159號，為一幢樓高約8層、提供數據中心空間的工廈，總樓面約12萬平方呎。該項目地盤面積約20,005平方呎，現時用途為綜合發展區（5）地帶，擬改劃為其他指定用途註明（商貿）地帶，計劃以地積比率不多於9.5倍，以及建築物高度不多於主水平基準以上100米，重建為一座高端數據中心，落成後總樓面增加至19萬平方呎，並設24個車位。

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申請人指出，荃灣東工業區早在10年前已被改劃為「綜合發展區」地帶，但實現其住宅發展規劃意向的進度一直緩慢。從區內已遞交的規劃申請可見，相對發展住宅，區內各業主皆傾向在持有的土地作不同的非住宅用途發展。

荃灣東工業區10年前被改劃為「綜合發展區」

又指原有的「綜合發展區（5）」地帶只容許整體最高地積比率不超過5倍的重建，其中住宅用途的最低地積比率為4.5倍，認為嚴格規劃意向及地積比率限制，令區內土地資源無法透過重建充分利用。

申請人繼指，作為香港領先的數據中心營運者，以及項目的註冊業主，擬議善用申請地點的珍貴土地資源，數據中心發展規模與區內的發展相符，而遞交的技術評估已證實擬議發展的技術可行性，故不會影響將來區內的住宅供應。