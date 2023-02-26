NOVO LAND 2B期一連兩日加推共206伙　折實售427萬起

會德豐藍田KOKO ROSSO熱銷之際，市場另一焦點新盤、新地（0016）屯門NOVO LAND 2B期亦一連兩天加推單位。今日（26日）再加推3號價單、涉103伙，實用面積306至449平方呎，一房佔34伙，兩房有69伙，折實售價429.42萬至629.17萬元，折實呎價13,174元至14,530元。折實最平為1B座3樓E室及D室，實用面積同為306平方呎。

新地副董事總經理雷霆、新地代理總經理陳漢麟

發展商昨（25日）已加推了2號價單、同涉103伙，面積由305至463平方呎，包括22間一房，以及81間兩房單位，並首推兩房連梗廚單位，以最高折扣15%計，折實售價由426.87萬至645.06萬元，折實呎價由13,304至14,823元，折實平均實呎13,838元。

雷霆：三批單位「性價比十足」

新地副董事總經理雷霆今指，一連兩日加推了合共206伙，連同第一批單位，至今已累推出352伙，形容三批單位的定價屬「性價比十足」。他又指，香港全面復常，樓市氣氛熾熱，集團部署未來兩季推出大埔白石角UNIVERSITY HILL，及與港鐵（00066）合作的天水圍天榮站項目。

新地代理總經理陳漢麟指，NOVO LAND第2B期2號、3號價單均屬原價加推，項目至今推出的三批單位，一房佔61伙、兩房有249伙，以及三房有42伙，至今累收逾5,000票，將盡快落實銷售安排。

↓↓NOVO LAND 2B期示範單位↓↓

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