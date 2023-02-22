NOVO LAND奇招吸客　補貼首3年按息　料可抵消加息0.5厘

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第2B期昨公布首張價單，涉及146伙，折實平均呎價13,288元，較去年中推出的1B期的首批均價平5%，折實售425.51萬元起。為減低息口對買家入市的壓力，發展商是次特別提供「置稱心按揭利息保障」，保障期三年，三年內如實際利率升穿3.375厘，集團將為買家作出利息補貼，最高補貼為樓價1%。

以入場單位1B座3樓H室為例，其實用面積305平方呎，屬一房連開放式廚房。若買家採用現金付款計劃，折實售價425.51萬元。如買家採「置稱心按揭利息保障」並承造九成按揭，年期為30年，以按息3.375厘計，每月需供款約17,777元。

假設按息於第二期供款時上調0.5厘至3.875厘，並維持三年，如該買家維持上述按揭條款每月供款則會上調1,132元至18,909元 ，總計三年後需供多約4萬元。不過，多出的供款仍未超出發展商所提供最高補貼為樓價1%，即42,551元。即假如買家採用「置稱心按揭利息保障」，料可抵消加息0.5厘後所帶來的供樓壓力。

↓↓NOVO LAND2B期示範單位↓↓

+ 5