NOVO LAND 2B期首批146伙　折實均價13288元　最平售425.5萬起

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第2B期趕《財政預算案》公布前開價， 今日（21日）公布首張價單，涉及146伙，折實平均呎價13,288元，較去年1B期的首批均價平5%，而是次折實入場由425.51萬元起，屬一房連開放式廚房戶。



雷霆：定價較同區二手樓低逾一成

新地副董事總經理雷霆形容，今批單位定價為「北都歡騰價 」，定價較同區二手樓盤低逾一成，定價參考屋苑自身條件及同區供應。他又指，近期一手、二手市場表現活躍，除「剛需盤」外，豪宅市場表現亦回升，反映都是「聰明錢」流入，睇好後市表現。

46伙兩房戶折實售價低於600萬

首批146個單位，實用面積由305至703平方呎，包括一至三房間隔。當中一房佔5伙、 兩房佔99伙、三房佔42伙。當中，兩房單位有46伙的折實售價低於600萬元。

首批單位的價單定價500.6萬至1,114.5萬元，價單呎價由15,035元至16,702元。以最高折扣15%計，折實售價425.51萬至947.32萬元，折實呎價12,780元至14,196元。整批單位市價約11.78億元。

入場單位為1B座3樓H單位，面積305平方呎，一房連開放式廚房，折實售價425.51萬元，折實呎價13,951元。

陳漢麟：最快下月初進行首輪銷售

新地代理總經理陳漢麟表示， 項目的示範單位將於今日下午5時對外開放、本周五起收票，最快下月初進行首輪銷售。他又指，一房單位亦設有「漸進式付款計劃」；另外如向隅客成功買入單位，將可獲1,000元至5,000元的現金回贈。

是次發展商為買家提供三種付款方法，當中包括「現金付款方法」、「靈活付款計劃」、「才俊及升級靈活付款計劃」。當中選用「才俊及升級靈活付款計劃」的買家可獲發展商代繳9%印花稅。

同時，發展商亦提供「置稱心按揭利息保障」，保障期三年，三年內如實際利率升穿3.375厘，集團將為買家作出利息補貼，最高補貼為樓價1%。

比去年1B期首批均價平5%

參考NOVO LAND第1A期，去年7月公布首批165伙價單，折實均價13,188元，開放式單位折實售329.7萬元；另第1B期去年8月推首批160伙，折實均價為13,998元，開放式單位折實售341.27萬元。換言之，今日開價的2B期首批單位折實均價，比1B期平約5%。

再參考區內半新屋苑的近期二手成交呎價，據中原地產資料：屯門市中心大型屋苑瓏門（16,270元），另豐連（14,712元）、䨇寓（14,573元）、菁雋（16,419元）、御半山（14,183元）。

↓↓NOVO LAND2B期示範單位↓↓

+ 5

NOVO LAND 2B期由兩座住宅大樓組成，涉及729伙，戶型涵蓋一房至三房，並主打兩房戶、佔458伙或63%，標準單位實用面積由298至703平方呎。至於30伙連平台花園或天台特色戶，實用面積則由277至1,429平方呎。預計關鍵日期為2024年5月。