NOVO LAND 2B期收逾6000票　超額16倍　擬周末首輪銷售

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第2B期今（27日）公布最新部署。新地代理總經理陳漢麟表示，截至昨晚，項目累收逾6,000票，以3張價單、合共352伙計，超額認購約16倍。他續指，明日將公布首輪銷售安排，有機會盡推3張價單共352伙。

他又預告，不排除本周末展開首輪銷售。至於入票的客源方面，屯門區約佔五成，新界東及新界西佔三成，其餘兩成為港島及九龍。

新地代理總經理陳漢麟（左）

麗新：適時加推 稍後公布收票數字

另外，麗新發展（0488）與市建局合作的觀塘恒安街18號Bal Residence，上周四突撃公布首張價單，首批56伙，折實平均呎價19,554元，折實售580.69萬元起。麗新發展高級副總裁潘銳民今日（27日）表示，項目上周已接受公眾認購登記，將因應巿場需求加推單位，至於收票數字稍後公布。據代理消息指，項目迄今暫收10張票。

為配合項目銷售，中原地產於鯉魚門開設Bal Residence專門店。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，新一份財政預算案寬減物業首置印花稅，料有助帶動樓市交投。 而近日一手市場熱鬧，藍田新盤首輪銷情報捷，屯門新盤亦醞釀短期開售，連同Bal Residence在內，料可為首季銷情「開靚局」。他指，2月一手成交暫錄得超過800宗，預計全月可達1,000宗，3月一手成交有望達2,000宗。