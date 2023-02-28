嘉里THE ASTER暫沽21伙　套現約4.1億　現樓示範單位今曝光

嘉里建設（0683）旗下跑馬地THE ASTER，前身為出租物業，近日轉為放售，早前首度公布10伙單位定價，兩房折實售1,793萬元起。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗今（28日）表示，自轉為放售後，項目暫沽21伙，套現約4.1億元，當中11伙屬連租約成交，其餘10伙屬交吉成交，自用及投資各佔一半，買家全屬香港人。

湯耀宗表示，將視乎市況再加推THE ASTER，又透露集團將繼續推售黃竹坑站揚海，至於港島南四期料下季推出，元朗十八鄉路料第三季推，西半山興漢道料第四季推。他預期，隨著通關，今年樓市約有5％至10%升幅。

↓↓THE ASTER現樓示範單位↓↓

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嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪表示，項目自轉為放售後，已推出逾30伙。今日首開放兩個現樓示範單位予傳媒參觀，兩伙均斥約120萬至150萬元進行翻新及裝修。

此外，項目會所提供三大主題，當中包括「共享休閒區」、「綠化園林休憩區」及「空中會所」。項目管理費每呎約5.9元。

THE ASTER位於跑馬地山光道7A號，提供106伙，包括100伙標準分層單位，實用面積由619至698平方呎，屬兩房及兩房套房；另高層設有兩個三房套連儲物室，實用面積1,249平方呎；此外，項目設4個連平台特色單位，實用面積由581至660平方呎。