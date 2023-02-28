NOVO LAND 2B期周六首輪盡推352伙　暫收7000票、超額近19倍

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第2B期今（28日）公布首張銷售安排，定於周六（3月4日）展開首輪銷售，盡推首3張價單、共352伙。發展商指，項目暫收逾7,000票，超額認購近19倍。

據銷售安排資料，銷售於周六早上9時展開，分A組及B組，其中A組屬大手買家時段，提供84伙，該組細分為A1至A3組，A1組買家需最少購買一伙三房戶，至於A2組買家則最少購買兩伙但不限戶型，而A3組則需最少購買一伙三房戶或最少購買兩伙。

至於B組買家則可揀選餘下單位，但每組客最多只可購買一伙一房戶。不論買家屬哪個組別，只多只可購買4伙。

新地副董事總經理雷霆、新地代理總經理陳漢麟

新地雷霆：首輪352伙、市值逾25億

新地副董事總經理雷霆表示，NOVO LAND第2B期首輪銷售的單位，市值逾25億元，屬「無敵性價比，住得更健康」，又預計本港將全面復常，帶動樓市氣氛，一、二手市場成交轉趨活躍，對銷情有信心。

新地代理總經理陳漢麟則表示，項目累收逾7,000票，以3張價單、合共352伙計，超額認購近19倍。項目將於周四晚上8時截票。

NOVO LAND合共有六期。