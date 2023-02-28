NOVO LAND 2B期周六首輪盡推352伙 暫收7000票、超額近19倍
撰文：蔡偉南
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新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第2B期今（28日）公布首張銷售安排，定於周六（3月4日）展開首輪銷售，盡推首3張價單、共352伙。發展商指，項目暫收逾7,000票，超額認購近19倍。
據銷售安排資料，銷售於周六早上9時展開，分A組及B組，其中A組屬大手買家時段，提供84伙，該組細分為A1至A3組，A1組買家需最少購買一伙三房戶，至於A2組買家則最少購買兩伙但不限戶型，而A3組則需最少購買一伙三房戶或最少購買兩伙。
至於B組買家則可揀選餘下單位，但每組客最多只可購買一伙一房戶。不論買家屬哪個組別，只多只可購買4伙。
新地雷霆：首輪352伙、市值逾25億
新地副董事總經理雷霆表示，NOVO LAND第2B期首輪銷售的單位，市值逾25億元，屬「無敵性價比，住得更健康」，又預計本港將全面復常，帶動樓市氣氛，一、二手市場成交轉趨活躍，對銷情有信心。
新地代理總經理陳漢麟則表示，項目累收逾7,000票，以3張價單、合共352伙計，超額認購近19倍。項目將於周四晚上8時截票。
整個NOVO LAND項目提供多少伙?
NOVO LAND分6期而建，提供4,585伙，當中1A期提供824伙，1B期800伙，2A期929伙，2B期729伙，3A期534伙，3B期769伙。
NOVO LAND的校網?
屯門區（小學：70、中學：NT3 )
NOVO LAND的配套?
屋苑有近40萬平方呎園林會所，另有商場NOVO Walk，佔地約5萬平方呎，提供約40間商舖，預計2024年中開幕。