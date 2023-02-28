KOKO ROSSO截收共6398票　超購約39倍　夥中原推按揭計劃

會德豐地產旗下藍田KOKO ROSSO落實明日（3月1日）進行次輪銷售160伙，折實售價由584萬至967萬元。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目截收共6,398票， 以次輪銷售160伙計，超額認購約39倍。他預告，項目3月內會展開第三輪銷售，主力推餘下約70至80間海景單位及特色戶，料有少於一成的提價空間。他又預計，今次次輪銷售共吸納逾千張新票，料有不少首輪落空的向隅客會再接再厲，對明天銷情有信心。

為配合項目銷售，會德豐夥中原按揭推出按揭計劃。中原按揭董事總經理王美鳳表示， 「KOKO ROSSO置優越按揭優惠」全期按息低至H+1.3%，實際按息以封頂息計低至3.375%，封頂息率: P-2.5%（P:5.875%）／P-2.25%（P:5.625%），同時設2.3%現金回贈，按揭成數九成，按揭年期為30年。

周三次輪發售的160伙，包括21個一房（開放式廚房）、93個兩房（開放式廚房）及46個兩房梗廚單位，實用面積由271至477平方呎。

折實售價由583.7萬至967萬元，折實呎價17,407元至22,642元，折實平均呎價為18,441元。以折實金額計，有12個（7.5%）單位低於600萬元，有67個（42%）單位低於800萬元，全數單位折實售價低於1,000萬元。