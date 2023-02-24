KOKO ROSSO｜慈母陳太資助子女首期　豪斥2000萬購兩伙兩房

《財政預算案》公布下調從價印花稅稅階後，首個全新盤開賣為會德豐地產發展的藍田KOKO ROSSO，今日（24日）首輪發售148伙，折實售價由554.5萬元起。項目上周低價開盤，首批88伙，折實平均呎價17,973元，較兩年半前第一期KOKO HILLS的折實均價19,995元低約10%，最終截收6,594票，超額認購逾43.5倍，即約45人爭一伙。今日發售情況亦相當墟冚，吸引超過500名準買家及代理到場。



陳太：價錢合適、入市是緣份

現居九龍區的買家陳太，與一對子女一同到售樓處揀樓，並斥資近2,000萬元買入KOKO ROSSO兩個單位，兩伙均為A室，屬兩房梗廚單位，計劃購入作自住，她又透露擬資助子女部份首期。她認為，是次樓盤價錢合適，對於會所設施及交通直指「開心、鍾意」，又指近月亦有留意其他樓盤，形容「今次入市係緣份」。被問及《財政預算案》放寬稅階，她認為對今次入市亦有少許幫助。

KOKO ROSSO買家陳太指，預算案放寬稅階，對今次入市有少許幫助。（黃祐樺攝）

↓KOKO ROSSO首輪銷售現場情況↓

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一房折實入場554萬起

今日首輪發售148伙當中， 包括38個一房單位（開放式廚房）、67個兩房(開放式廚房)、43個兩房（梗廚）單位，實用面積由268至497平方呎，扣除最高12%折扣，折實售價554.5萬至921.5萬元，折實呎價17,158元至22,209元。

入場單位為第6座3樓J室，實用面積300平方呎，一房連開放式廚房間隔。 以折實金額計算，有35伙（24%）低於600萬元，有94伙（64%）低於800萬元，全數單位折實售價低於1,000萬元。

KOKO ROSSO預計落成日期? 預計關鍵日期為2024年6月底，樓花期約十六個月。 KOKO ROSSO戶型資料? KOKO ROSSO涉兩座，提供392伙，標準戶設3種戶型，包括一房連開放式廚房，兩房連開放式廚房，以及兩房連梗廚，實用面積由300至497平方呎，由於主打細戶，故單位銀碼相對較低。

↓↓KOKO ROSSO一房連書房示範單位↓↓