「蝕讓價」放盤　投資者828萬沽日出康城兩房　低估價14%

二手市場回暖，惟仍有投資者睇淡蝕讓離場。將軍澳日出康城晉海一伙兩房高層單位以「蝕讓價」放盤。放盤四個月累劈72萬元， 終以828萬元沽出， 低網上銀行估價14.2%。

利嘉閣地產經理鄭啟聰表示，是次成交為晉海5A座高層A室，實用面積約540平方呎，屬兩房連儲物室間隔，外望開揚市景及海景。單位一直用作投資，月租約1.75萬元。不過，原業主在去年10月以「蝕讓價」900萬元叫價放盤，其叫價亦較當年買入價低。

最終，單位新近獲用家以828萬元接貨，呎價約15,333元。 換言之， 單位放盤四個月，累減72萬元或8%。

估價高達966萬 成交價低估價14%

參考同類成交單位，對上一宗成交為同座中層A室，其實用面積相若，於上月中以835萬沽出，即最新一宗成交價較中層相若。據個別網上銀行估價顯示，上述單位估價為966萬元，即最新成交價較估價低出138萬元或14.2%。

據悉，原業主在2017年以約908萬元一手買入單位，持貨6年，是次828萬元轉手帳面蝕讓約80萬元，單位期內貶值8.8%。不過，單位曾用作投資收租用，料租金可抵銷部分蝕幅。鄭啟聰補充，屋苑現時有約36個放盤，入場費由870萬元起。