2月地產代理人數報4.1萬人　按月增231人　結束五個月跌勢

樓市氣氛好轉，地產代理人數連跌五個月後出現反彈。據地產代理監管局最新資料，截至2023年2月28日止，全港持牌代理人數有41,038人，較1月份的40,807人，按月增加231人或0.57%，結束五個月跌勢。對比2022年2月底的42,408人，地產代理人數按年少1,370人或3.2%。



樓市交投增35% 每7名代理爭一張單

近月樓市交投量出現明顯增加，據地產代理的數字，截至2月底，整體物業註冊宗數為5,958宗，按月增加超過1,500宗或約35%。以最新持牌代理人數計，即平均每7名代理爭一張單，較上月每月9名代理爭一張單比，競爭程度見緩和。

分行數目按月回升43間

至於持有地產代理（個人）牌照（俗稱大牌或「E牌」）的人數，截至今年2月底錄18,768人，按月升76人；反映前線代理的「S牌」營業員牌照，截至2月底錄22,270人，按月增155人。反映分行數目的營業詳情說明書，2月份最新錄7,055份，終止三個月跌勢，按月增加43份或0.6%。對比去年2月底的7,195份，則累積減少140份或1.95%。