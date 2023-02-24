樓價指數回升　地產代理料現「V型反彈」　上半年升近9%

本港住宅樓價回升。差估署1月份私人住宅售價指數報336.1點，較去年12月上升約0.6%，終止連續七個月的跌勢，較去年1月則仍低約14%。有地產代理預計，樓市走勢好轉，料上半年樓價將出現「V型反彈」，期內樓價升近9%。

利嘉閣早前預計僅現「U型回升」

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，市場利好消息陸續釋放，通關、息口趨穩、下調印花稅率、失業率持續改善及預示經濟復甦等，造就樓市180度扭轉劣勢。他預計，樓價在傳統旺市的第二季可繼續價量齊升，樓價有機會再升5%，即整個上半年樓價有望累積升近9%，由之前預計的「U型回升」加速至「V型反彈」。

中原陳永傑：樓價成功尋底並反彈

陳海潮又指，1月份A至E類各類型單位的樓價出現全線反彈，主要反映通關的利好消息帶動整體樓市氣氛明顯好轉，加上港府大規模撤銷防疫限制，社會經濟民生走上復常之路，準買家預料樓價將會回升，恐遲買更貴而紛紛追價入市，推動樓價出現比預期中快到來的反彈。

至於中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓價已成功尋底並反彈，加上新一年度的財政預算案公布寬減物業印花稅，有助推動物業市場流轉，樓價於首季有機會錄得3至5%的升幅。