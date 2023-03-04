海茵莊園會所佔地4.9萬呎　大堂中央設透明三角琴、旋轉樓梯打卡

九龍建業（0034）將軍澳海茵莊園已屆現樓，近日發展商開放會所予傳媒參觀。該盤會所連園林面積約4.9萬平方呎。當中，室內約2萬平方呎、室外約9,000平方呎，及約2萬方呎綠化園林，室內外共設逾10項設施供住戶使用。

綠化園林佔地2萬呎

當中，會所大樓以雲石白為主色調，配以古典式玻璃窗花及鏡廊作點綴。地下入口處為接待大堂、中間有中央旋轉樓梯、大型水晶吊燈，以及透明水晶三角鋼琴，可以自動演奏歌曲及設定LED燈光效果。

會所大堂設有中央旋轉樓梯、透明水晶三角鋼琴

另外，一樓大型宴會廳可分間為私人宴會、大型活動場地或私人小聚場地。園林綠化設施方面，包括約25米長園林戶外泳池配以動感噴泉，兩旁亦有大型綠化草地及園林。

兒童及年輕人設施 室內歷奇遊戲室、KOL直播房

至於，會所其餘設施分布於兩座大樓的地下位置，包括設有健身室；可以進行互動投射娛樂系統多用途球場；設有VR Fitness室並配以虛擬教練程式。

另外，亦有針對兒童及年輕人設施。包括，戶外兒童遊樂區及室內歷奇遊戲室；KOL直播房、虛擬遊戲VR 遊戲室、Karaoke房、電影院及自動麻雀房、共享工作室及閱讀室等等。