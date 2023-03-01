元朗雨後下周開價　料八成單位受惠新稅階　示範單位今曝光

星星地產（1560）旗下元朗雨後（After The Rain） 昨日上樓書後，今日（1日）公布最新銷售安排。星星地產主席及首席執行官陳文輝表示，雨後將於下周開價，料約有八至九成單位會受惠於《財政預算案》放寬稅階措施， 形容售價為「雨後陽光價」，具競爭力。

另外，星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威表示，首張價單推出不少於67伙，涉及開放式至三房間隔。而示範單位最快下周對外開放。

↓↓雨後22樓B室、一房間隔↓↓

+ 3

發展商今開放3個無改動交樓標準示範單位予傳媒參觀，包括一房至三房間隔， 全部參照22樓單位搭建。

其中，一房戶參照22樓B室搭建，實用面積372平方呎，屬一房連開放式廚房間隔，單位客飯廳分明，外接露台、工作平台及冷氣機平台。開放式廚房設計，浴室無窗、屬「黑廁」。

另外，兩房示範單位參照22樓Q室搭建，實用面積454平方呎，屬兩房連開放式廚房。主人房、客房及客飯廳均望同一景觀。

↓↓雨後22樓Q室、兩房間隔↓↓

+ 3

至於三房示範單位參照22樓E室搭建，實用面積717平方呎，三房套連儲物房及梗廚，主人房設有曲尺窗，惟主人套廁及客廁均無窗，屬「黑廁」設計。

上述3個示範單位，僅22樓Q室兩房戶有「明廁」、即浴室有窗。

雨後位於元朗宏業西街21號，合共提供335個單位，標準樓層每層設17伙，預計今年12月底落成，樓花期約十個月。

↓↓雨後22樓E室、三房間隔↓↓