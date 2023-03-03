30年舊樓突上樓書　太子安英大廈提供36伙　平台面積大室內兩倍

一手市場轉旺，有於1993年5月入伙，樓齡約30年的太子廣東道舊樓今日（3日）突擊上載樓書，項目提供36伙。不過項目部分單位早年已經出售大部分單位，該批二手單位在過多年來也有二手轉讓的情況，預計發展商只餘少於10伙單位。

位於太子廣東道1136至1142號的安英大廈，今日突擊上載樓書，項目賣方為捷英發展有限公司，提供36個住宅單位，項目2樓至17樓為標準樓層，每層2伙，提供一部升降機及一道樓梯上落。

據樓書資料顯示，單位實用面積同屬為259平方呎，屬一至兩房間隔，戶戶設有窗台及梗廚設計，其中1樓至5樓屬一房，6至18樓屬兩房間隔，另外1樓及18樓屬連平台及天台單位。

平台特色單位為1樓A及B室，屬一房間隔，實用面積259平方呎，各連719平方呎及782平方呎平台。

1樓屬平台特色戶 平台面積大室內面積約兩倍

當中，平台特色單位為1樓A及B室，屬一房間隔，實用面積259平方呎，各連719平方呎及782平方呎平台， 即平台面積較室內面積大遍逾兩倍。另外，18樓A及B室，屬兩房間隔，屬天台特色戶，實用面積259平方呎，各連175平方呎天台。

侯王道舊樓去年6月一手形式賣6伙

至於，對上一次有舊樓以一手形式上載樓書及進行銷售為樓齡近49年，位於九龍城侯王道24及26號單幢物業。業主去年6月突公布樓書及價單，同時上載銷售安排發售6個住宅單位。最終，項目於三個月後，即去年月9月以劈價11.8至23.8%吸客，並成功沽清單位。

據成交紀錄冊資料顯示，6個單位的成交價介乎320萬至485萬元，以單位面積375及424平方呎計算，呎價介乎8,533元至11,439元。

據知，當時上述6個單位的水錶及電錶均已截斷，單位內無提供燈掣，插座及冷氣機掣，亦無熱水供應。值得留意，單位在過去十五年，大部份時間為出租，上手的間隔、裝置、裝修物料等仍留在單位內。