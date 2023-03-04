NOVO LAND 2B期開售　屯門街坊斥逾940萬入市：合心水就買

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND 2B期今日（4日）展開首輪銷售，盡推首3張價單、合共352伙，折實平均呎價13,616元，折實售價由425萬元起。項目截收10,691票，超額認購29倍。



項目早上9時許開售，首兩小時為A組大手客揀樓時段，沽出56伙；至於B組買家11時開始揀樓。居於屯門區的買家吳先生，斥資940多萬元買入一伙三房單位自住。

吳先生認為今次NOVO LAND 2B期的售價「過得去、合心水」。對於政府早前寬減首置從價印花稅，他指，沒有因此而加快買樓的決定，「減咗就更好」，可減少部分稅款支出，但置業與否仍取決於單位是否合心水。

銷售於周六早上9時展開，分A組及B組，其中A組屬大手買家時段，提供84伙，該組細分為A1至A3組，A1組買家需最少購買一伙三房戶，至於A2組買家則最少購買兩伙但不限戶型，而A3組則需最少購買一伙三房戶或最少購買兩伙。

至於B組買家則可揀選餘下單位，但每組客最多只可購買一伙一房戶。B組將細分為B1、B2及B3組，B1組買家報到時間則為上午11時30分。而不論買家屬哪個組別，只多只可購買4伙。

NOVO LAND位於欣寶路8號，全盤設有14幢分層住宅，合共分六期推售。

首輪賣352伙 入場425萬起

首輪銷售352伙，戶型涵蓋一房至三房單位，實用面積由305至703平方呎，折實售價為425.51萬至947.32萬元，折實呎價由12,780元至14,823元。入場單位為1B座3樓H單位，面積305平方呎，一房連開放式廚房，折實售價425.51萬元，折實呎價13,951元。

NOVO LAND第2B期先後推出3張價單，當中價單1號涉146伙，折實均價13,288元；價單2號涉103伙，折實均價13,838元；價單3號涉103伙，折實均價13,988元。

↓↓NOVO LAND2B期示範單位↓↓