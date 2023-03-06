周末新盤錄415宗成交　按周升逾7倍　NOVO LAND佔85%

過去周末有大型一手新盤進行首輪推售，刺激成交量，連同貨尾成交計，周末（4、5日）兩天錄得共約415宗一手成交，較上周的約54宗大升逾7倍。當中，新地（0016）屯門NOVO LAND 2B期首輪銷售352伙即日沽清，佔周末總成交量的85%。



恒地周末3盤累沽21伙

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第2B期，上周六（4日）展開首輪銷售352伙。發展商表示，項目即日全數沽清，套現逾20億元，並決定加推180伙，落實本周三（8日）進行次輪銷售171伙，折實售價由423萬元起。

此外，恒地（0012）周末3盤累沽出21伙，吸金近1.42億元。當中，大角咀利奧坊．壹隅周沽出14伙，實用面積由206至382平方呎，成交價為464.14萬至888.82萬元，套現近8,200萬元；同系鰂魚涌THE HOLBORN連沽6伙，成交價約562萬至1,376萬元，套現近5,300萬元，稍後將以現樓形式加推發售；同系上環堅道CAINE HILL亦沽出一伙，成交價827.8萬元。

海茵莊園周末沽10伙 套現近6000萬

九龍建業（0034）將軍澳海茵莊園亦累沽10伙，套現5,960.6萬元，實用面積由280至428平方呎，成交價為532.5萬至821.3萬元。當中成交價最高為1座23樓B8室，實用面積428平方呎，成交價821.3萬元，呎價19,189元。連同上周五 （24日）新一輪銷售所錄成交計，三日合共有17宗成交，套現逾1億元。

至於， 鷹君（0041）白石角朗濤亦以招標方式沽一伙平台特色戶，涉及單位為第8A座16樓B室，屬四房間隔，實用面積1,754平方呎，連137平方呎平台及1,576平方呎天台，新近以5,100萬元連一個車位沽出。