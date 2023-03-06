口罩店退場　藥妝店提價27%搶租彌敦道三級歷史建築物地舖

政府宣布撤銷口罩令，市場預期口罩店將逐步萎縮。近日一個由口罩店租用接近三年的佐敦彌敦道190號單邊地舖，獲藥妝店提價27%預租，呎租約176元，租金仍較高位低逾七成。



曾先後由珠寶金行及藥妝店租用

涉及舖位位於佐敦彌敦道190號地下B1號，屬單邊位置，近日獲藥妝店以每月14萬元預租，較舊租金11萬元有約27%升幅，以舖位建築面積約797平方呎計，呎租約176元。

上述舖位在疫情爆發初期，便一直由口罩店「長期」短租，月租更由原本9.8萬元，升至新近的11萬元，不過隨3月1日口罩令撤銷，據知該口罩店亦將於4月份遷出。據知，該口罩店目前有約10間實體門市，集中九龍、新界區。

在口罩店落戶之前，該舖位曾由龍城大藥房承租，於2019年12月遷出前月租約為20萬元。舖市高峰時期，舖位更曾由謝瑞麟珠寶金行承租多年，月租曾逾60萬元。縱然現時舖位改由藥妝店提價進駐，惟最新租金亦較高位大幅回落76%。

而上述舖位位處的彌敦道190號物業，屬戰前洋樓，於1937年落成，樓高4層，位處彌敦道與柯士甸道交界，人流極旺。此物業原為三級歷史建築物，惟據古諮會最新文件，建議將其評級降至二級歷史建築，仍有被清拆的可能。