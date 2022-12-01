彌敦道190號或清拆　古蹟辦擬評一級歷史建築　距法定古蹟差一步

尖沙咀三級歷史建築彌敦道190號早前有發展商申請清拆重建，去年獲屋宇署批出拆卸圖則，引起社會廣泛關注。古物古蹟辦事處今日（1日）的最新文件披露，擬將彌敦道190號「連升兩級」，由三級歷史建築改為至一級歷史建築，古物諮詢委員會將於下周四（8日）開會審議，若建議獲得通過，彌敦道190號距離成為法定古蹟僅一步之遙，惟若該洋樓未能再進一步升級，業主仍可申請清拆該歷史建築。



+ 5

在彌敦道190號傳出清拆消息後，關注保育的「活現香港」聯同組織「考城學社」、保育建築師和歷史學者等，組成研究團隊，發現該洋樓為尖沙咀唯一一幢二戰前的洋樓，更曾在日佔時期曾被日軍佔用，以及同時間進行抗日情報工作等，認為其歷史價值遠超地區性，促請古諮會重新為彌敦道190號「升級」。

古蹟辦指，因「活現香港」提交的資料而重新審視彌敦道190號的歷史價值，並擬將該洋樓由現時的三級歷史建築，連升兩級至一級歷史建築，換言之，距離升格為法定古蹟，僅一步之遙。

根據當局的資料，彌敦道190號為4層高商業樓宇，屬於私人物業，建於建於1932至1933年，亦即該洋樓已屹立尖沙咀達約90年。該洋樓早年設地舖，屬「下舖上居」建築，及後才將整幢建築改為商業用途，而設計受裝飾藝術及新古典主義影響，認為具地區性的文物價值。

翻查古諮會資料，一級歷史建築的定義，為「具特別重要價值而可能的話須盡一切努力予以保存的建築物」，換言之，業主仍可申請清拆該物業，只有進一步「升格」為法定古蹟，業主才不可以在未經批准下拆卸重建。