KOKO ROSSO次輪開售　外籍工程師為住近家人900萬購特色戶

會德豐地產藍田KOKO ROSSO今日（3月1日）展開次輪銷售、開賣160伙，折實平均呎價18,441元，折實最平售584萬元起。項目截收6,398票，超額認購約39倍。售樓處現場今日再度出現人山人海的場面。



現居藍田、任職土木工程師的外籍買家Mr Bridges屬首輪向隅客，今次斥資約900萬元購一伙高層兩房連天台特色戶。他又認為今次項目價錢合理，屬「Good price」，加上亦住近家人，所以決定入市。

他亦透露，雖然上次失落揀樓機會，但亦有親身到場，感受買樓氣氛。

↓↓次輪銷售場面↓↓

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160伙全數折實低於1000萬

今日次輪發售的160伙，包括21個一房（開放式廚房）單位、93個兩房（開放式廚房）單位及46個兩房梗廚單位，實用面積由271至477平方呎。

折實售價由583.7萬至967萬元，折實呎價17,407元至22,642元，折實平均呎價為18,441元。以折實金額計算，有12個（7.5%）單位低於600萬元，有67個（42%）單位低於800萬元，全數單位折實售價低於1,000萬元

KOKO ROSSO預計落成日期? 預計關鍵日期為2024年6月底，樓花期約十六個月。 KOKO ROSSO戶型資料? KOKO ROSSO涉兩座，提供392伙，標準戶設3種戶型，包括一房連開放式廚房，兩房連開放式廚房，以及兩房連梗廚，實用面積由300至497平方呎，由於主打細戶，故單位銀碼相對較低。 財政預算案中對樓市措施有何調整？ 為減輕一般家庭首置負擔，特別是中小單位，新一份《財政預算案》將調低從價印花稅稅階，另外對其他現行「樓市辣招」維持不變。其他派糖措施詳情。