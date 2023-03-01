KOKO ROSSO次輪開售 外籍工程師為住近家人900萬購特色戶
撰文：黃祐樺
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會德豐地產藍田KOKO ROSSO今日（3月1日）展開次輪銷售、開賣160伙，折實平均呎價18,441元，折實最平售584萬元起。項目截收6,398票，超額認購約39倍。售樓處現場今日再度出現人山人海的場面。
現居藍田、任職土木工程師的外籍買家Mr Bridges屬首輪向隅客，今次斥資約900萬元購一伙高層兩房連天台特色戶。他又認為今次項目價錢合理，屬「Good price」，加上亦住近家人，所以決定入市。
他亦透露，雖然上次失落揀樓機會，但亦有親身到場，感受買樓氣氛。
↓↓次輪銷售場面↓↓
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160伙全數折實低於1000萬
今日次輪發售的160伙，包括21個一房（開放式廚房）單位、93個兩房（開放式廚房）單位及46個兩房梗廚單位，實用面積由271至477平方呎。
折實售價由583.7萬至967萬元，折實呎價17,407元至22,642元，折實平均呎價為18,441元。以折實金額計算，有12個（7.5%）單位低於600萬元，有67個（42%）單位低於800萬元，全數單位折實售價低於1,000萬元
KOKO ROSSO預計落成日期?
預計關鍵日期為2024年6月底，樓花期約十六個月。
KOKO ROSSO戶型資料?
KOKO ROSSO涉兩座，提供392伙，標準戶設3種戶型，包括一房連開放式廚房，兩房連開放式廚房，以及兩房連梗廚，實用面積由300至497平方呎，由於主打細戶，故單位銀碼相對較低。
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KOKO ROSSO預計落成日期?
預計關鍵日期為2024年6月底，樓花期約十六個月。
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