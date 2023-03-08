何文田瑜一1B期樓書曝光　擬下周開價　料首批不少於50伙

華懋集團及港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目瑜一第1B期，今日（8日）上載樓書，涉183伙，華懋集團銷售總監封海倫表示，最快下周開放兩個兩房示範單位，連裝修及交樓標準各一個。她又預告，擬於下周公布首張價單，首批料將不少於50伙，涵蓋一至三房間隔，最快本月推售。

封海倫表示，屋苑平台位置設有3部升降機供瑜一三期的住戶使用，可直到港鐵何文田站大堂入閘位。至於華懋集團銷售總經理陳慕蘭表示，項目具備屯馬綫及觀塘綫的雙線優勢，9分鐘直達尖沙咀站、12分鐘至金鐘站。

佔70%屬兩房戶 不設開放式單位

參考瑜一1B期的樓書，提供183個住宅單位，涉一座大廈，屬第三座，當中細分3A及3B座。戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積由336至1,234平方呎，主打兩房戶型，佔近七成。不設開放式戶型。

最細一伙3A座28樓E室，面積336平方呎，一房及開放式廚房，露台設於廳堂中間位置，睡房及浴室分開兩邊（見下圖）；至於面積最大為1,234平方呎，屬3A座29樓B室，連866平方呎天台，四房套房間隔、梗廚設計。

瑜一1B期最細一伙為3A座28樓E室，336平方呎，一房間隔。（樓書圖片）

瑜一1B期設3款、合共16伙的特色戶型，包括7伙頂層特色單位，實用面積由336至1,234平方呎，兩伙天際特色單位，實用面積為1,234平方呎，以及7伙平台特色單位，實用面積由422至898平方呎。

瑜一全盤分為三期（1A、1B及1C期）發展，合共844伙。當中第IA期預計關鍵日期為2024年7月26日、第IB期為2024年11月29日、第IC期為2025年5月5日。

瑜一第1B期戶型分布。