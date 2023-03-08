代理沽貨｜鋑聯控股3350萬沽窩打老道舖　錄收益逾600萬

前稱美聯工商舖的鋑聯控股（0459）宣佈，出售窩打老道冠華園地下6號舖物業的全部權益，連租約售作價3,350萬元，預計完成出售後將錄得逾600萬元的收益。

鋑聯控股指出，鑑於近期利率上升趨勢及香港目前的物業市場情況，出售項目符合集團的策略及對集團有益。在現在的經濟形勢下，出售項目被認為集團實現該物業投資及獲取更多現金用於未來發展及投資的好機會。

成交物業為九龍窩打老道84A至84H及84J至84M號冠華園地下6號舖，建築面積約1,300平方呎，位處重點民生區域，毗鄰何文田豪宅區及多間著名中小學。物業由鋑聯控股附屬公司於2018年4月以2,668萬元購入，現時以每月9.8萬元由美聯物業承租，租約期至2024年7月。

舖位由同系美聯物業9.8萬承租

鋑聯顧問黃子華表示，鋑聯控股旗下現時仍持有約10億港元的物業，是次交易符合的整體投資策略，相信隨著「口罩令」撤銷，香港全面復常，本地市民的消費信心已恢復，而且目前內地來港旅客顯著回升，將帶動本港零售消費市場反彈，加上本港的經濟在今年步入復甦，投資者的信心會逐步恢復，預料優質工商舖成交會在未來將繼續增加。集團長遠看好商舖市道，將繼續物色具升值潛力的物業進行投資。