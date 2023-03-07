羅素街Prada旗艦店舊址　拆細後獲食肆進駐　3樓全層30萬租出

銅鑼灣羅素街連錄租務個案。由玩具大王蔡志明持有、曾由Prada租用作旗艦店的羅素街2至4號2000年廣場地下至3樓巨舖，近年拆細為5個舖位出租，位於3樓、近5,200平方呎全層舖位，新近以約30萬元租出予食肆。至於最貴重的地舖及一樓位置，目前劃分為3個舖位招租，意向月租介乎80萬至100萬元。



市場消息透露，上述租務個案為羅素街2號2000年廣場3樓全層，面積約5,188平方呎，早前意向月租約35萬元，新近獲食肆洽租，終以每月約30萬元租出，呎租僅約58元。

前Prada旗艦店 高峰期月租900萬

翻查資料，羅素街2號2000年廣場地下至3樓巨舖，原由意大利名牌Prada承租作旗艦店，高峰期月租高達900萬元，呎租約450元。惟2020年2月份Prada提早離場，該舖及後曾一度降價約44%，至月租500萬元放租，一直未獲市場承租，及後再轉陣改為拆細出租。

直至2021年10月份，巨舖的2樓全層，面積約5,042平方呎，以每月約30萬元租出予Ruby Tuesday，呎租約59.5元。至於上述3樓全層為拆細後的第二宗租務成交。

PRADA曾租用銅鑼灣2000年廣場地下至3樓作旗艦店。（攝於2020年2月／資料圖片）

地下至一樓劃分3舖 叫租80萬至100萬

至於該巨舖地下至一樓舖位部份，代理指，該位置已劃分3個舖位招租，其中意向月租最貴為地下面積2,100平方呎的舖位，叫租100萬元，而另一個地舖面積1,800平方呎，則叫租85萬元。

餘下一個舖位為地舖連一樓，地舖面積約800平方呎，一樓面積約5,000平方呎，合共約5,800平方呎，現意向月租約80萬元。