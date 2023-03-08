「百份百」餐廳母公司4800萬購筲箕灣舖　原業主凱施料售後租回

去年先後捲入欠薪及欠租風波、今年1月中又被入稟申請清盤的本地連鎖品牌凱施餅店，上月初以4,800萬元賣出筲箕灣道自用地舖，該舖位的新買家曝光，為「百份百」連鎖餐廳的母公司亞洲國際餐飲集團。



上述舖位為筲箕灣道388至414號逢源大廈地下K號舖，面積約1,378平方呎，現由原業主凱施餅店自用，舖位原叫價5,800萬元，早前降價至4,800萬元沽出，成交呎價約34,833元。據了解，凱施餅店將售後租回舖位，月租約13萬元，即新買家享回報約3.25厘。

凱施餅店將售後租回 月租13萬

上述舖位新買家為藝威有限公司（Art Fortune Limited），公司董事包括柯偉倫、柯偉俊，公司登記地址為新蒲崗六合工業大廈13樓D室，與「百份百」等連鎖餐廳母公司亞洲國際餐飲集團登記地址相同，料新買家為亞洲國際餐飲主席兼行政總裁柯鎮平或相關人士。

旗下品牌桃園、牛奶冰室、Chicken Factory

資料顯示，「百份百」連鎖餐廳的母公司洲國際餐飲集團於2007年成立，集團在港設有逾140間分店，旗下有多個餐飲品牌，包括百份百餐廳、桃園、牛奶冰室、Chicken Factory等。

至於原業主凱施餅店早於2005年2月，向東亞銀行以1,160萬元買入該舖，持貨十八年，現帳面賺約3,640萬元或3.1倍。

今年至今，凱施餅店已累積沽出6個舖位及一個地廠，合共套現4.76億元。涉及物業分布在灣仔、尖沙咀、旺角、觀塘及大圍。