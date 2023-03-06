大鴻輝9100萬沽軒尼詩道單邊舖　較叫價高出300萬

大鴻輝興業上月接受《香港01》訪問時，表明擬放售非核心區舖位物業套現，最新以9,100萬元沽出灣仔軒尼詩道單邊地舖，較早前叫價高出300萬元。

上述舖位為灣仔軒尼詩道71至85號熙華大廈地下A2號舖，位於駱克道及盧押道單邊位置，屬灣仔酒吧段，舖位面積約1,718平方呎，門闊約80呎。舖位在2月份叫價8,800萬元，最終獲買家高價搶購，以9,100萬元易手，搶高300萬元或3.4%。

2008年斥3.95億購一籃子地舖

舖位現租客為茶餐廳，月租金22.34萬元，即新買家料享租金回報約2.95厘。據了解，原業主大鴻輝興業於2008年1月以3.95億元買入該廈A1、A2、A3及A5號地舖。

大鴻輝放售15項物業 總叫價近35億

據早前市場流出的大鴻輝興業旗下舖位放售名單，涉及15項非核心區舖位、商廈及工廈放售，總叫價接近35億元。當中還包括軒尼詩道71至85號熙華大廈地下A3號舖，面積約1,950平方呎，目前叫價1.13億元。

上月底大鴻輝興業、集團創辦人兼主席梁紹鴻回覆《香港01》指，現時地價大幅回落，是吸納土儲的好時機，加上息口高企，不欲向銀行借太多錢作發展，寧先套現增加手頭現金。