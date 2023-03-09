上月辣招稅收5.5億　大增66%　BSD個案急升80%

中港全面通關，反映非本地買家入市的買家印花稅（BSD）量、價均出現明顯上升。據稅務局最新資料，2月份錄得61宗買家印花稅（BSD）相關成交，涉及金額約1.796億元，分別按月大升79.4%及93.7%。合計三類「辣招稅」上月錄234宗個案，涉及稅項5.562億元，按月升49%及66.4%。



2月份不少大型屋苑錄得非本地買家入市個案，如藍籌屋苑天水圍嘉湖山莊一伙兩房戶，獲內地專才以460萬元買入，並繳付高達樓價30%的辣招稅（BSD），預計居港滿七年後可獲退還大部分稅款。

SSD短炒個案僅10宗 涉款370萬

至於反映投資者入市的15%住宅新從價印花稅（DSD & AVD），2月份錄163宗相關買賣，按月升約50.9%，期內相關稅款約3.729億元，按月升約57.7%。

反映短炒的額外印花稅（SSD）個案則呈減少，2月錄10宗相關成交，按月減少5宗或33%，涉及稅項約370萬元，按月回落27.5%。

綜合上述三大辣招稅項，2月份合共錄得234宗辣招稅個案，涉及稅額5.562億元，按月上升49%及66.4%。