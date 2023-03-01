啟德入伙盤MONACO首錄蝕讓　三房業主連辣稅輸近350萬

啟德新樓盤MONACO入伙不足三個月，錄得首宗蝕讓個案。屋苑一伙三房戶以1,750萬元沽出，帳面蝕4.6%，由於原業主持貨不足兩年，需付樓價10%的「辣招稅」，故預計實蝕近350萬元。



近月收樓 未曾入住即蝕賣

美聯物業分行助理聯席董事歐仲為表示，MONACO第2B座低層A室，實用面積727平方呎，屬於三房套房間隔，新近獲用家以1,750萬元購入作自用，呎價24,072元。據了解，屋苑近三個月才陸續入伙，估計上述單位近日才收樓。

全屋苑單位未「鬆綁」 僅兩個放盤

資料顯示，原業主於2021年5月以1,833.5萬元購入上述單位，持貨至今不足兩年，現帳面虧損83.5萬元，期內貶值約4.6%。

此外，由於原業主持有物業不足兩年，仍處於額外印花稅（SSD）三年禁售期內，故是次賣樓須付樓價10%的稅項，涉及175萬元。若再計及買入時的稅款及賣出時的佣金支出，料實蝕共約345萬元。

值得留意，MONACO於2021年1月推售，屋苑目前所有單位均未「鬆綁」，除上述成交外，目前屋苑僅有兩個放盤，分別為1期2B座中層E室及高層D室，分別叫價1,120萬及1,400萬元，略高於買入價。