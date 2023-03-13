一文看清本周新盤部署　飛揚、瑜一明開示範單位　KOKO 3B期命名

多個新盤醞釀登場，其中，屯門飛揚、何文田瑜一定於明日（3月14日）首度開放示範單位予傳媒參觀，兩盤擬於本周開價；另藍田KOKO 3B期將於明日命名；元朗雨後同日公布首張銷售安排，擬周六開賣。



飛揚二期擬本周開價 首批至少80伙

其中，長實（1113）及新地（0016）合作的屯門飛揚第二期，提供400伙，上周已公布樓書，明天將開放示範單位予傳媒參觀，為一個連裝修的兩房梗廚戶型。發展商早前透露，擬本周開價，首張價單料不少於80伙，將涵蓋一房、兩房及三房戶型，當中近六成屬一房。

瑜一擬本周開價 雨後明公布銷售安排

至於華懋集團及港鐵公（0066）合作的何文田站上蓋項目瑜一第1B期，上周已公布樓書，將於明天開放示範單位予傳媒參觀，為兩個兩房戶，交樓標準及連裝修各一個。發展商早前指，擬本周開價，首張價單將不少於50伙，涵蓋一至三房戶型，且設大手客揀樓時段。

另外，星星地產（1560）元朗雨後，將於明日公布首張銷售安排，發展商今表示，將於明天公布銷售安排，最快本周六（18日）作首輪銷售，預計盡推兩張價單116伙，不設大手客時段，而每名買家最多可購4伙。

KOKO第3B期或3月底開售

而會德豐藍田KOKO HILLS 3A期KOKO ROSSO，歷兩輪銷售後，發展商預告，最快明日就KOKO第3B期作命名，冀3月底開售，第3B期涉444伙，逾99%為一及兩房單位，近六成單位望維港及油塘灣海景，近半單位座向東南。