嫌住半山交通不便　業主劈152萬賣樓　擲千萬另購鐵路盤｜多相

有荔景浩景臺的業主，因有感出現居地交通不便，早前轉買入大圍站上蓋新盤柏傲莊一伙樓價逾千萬的三房單位。為加快沽出浩景臺單位套現，更半年間累劈152萬元，最終帳面微蝕5萬元離場。

美聯物業分行市務經理陳偉健表示，是次成交為浩景臺5座高層G室，實用面積642平方呎，三房套間隔。單位去年8月以830萬元放盤，新近下調至690萬元，即獲買家洽購，最終以678萬元成交，呎價10,560元。換言之單位放盤逾半年，累劈152萬或18%，仍屬市價。

↓↓浩景臺成交單位直撃↓↓

+ 4

2019年曾「甩名」 及後轉戰柏傲莊

據恒生網上估價顯示，上述單位估價為753萬元，即新成交價較估價低近一成%；中銀則未有顯示相關資料。是次新買家為換樓客，鍾情單位企理間隔實用，議價後入市自用。

據了解，上述浩景臺業主於2018年初以683.8萬元買入單位，及至2019年中曾「甩名」，即原本聯名持有，改為其中一人持有。因有感浩景臺交通不便，年前睇中大圍站上蓋柏傲莊，並買入柏傲莊一伙樓價約1,200萬元的三房單位，「先買後賣」，是次沽出浩景臺單位，五年間帳面微蝕約5萬元離場。

參考浩景臺位於荔崗街11號，屬荔景半山區，往返港鐵荔景站需要靠巴士及小巴接駁，車程約需10至15分鐘。