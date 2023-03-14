何文田瑜一1B期示範單位曝光　浴室有窗　鞋櫃暗藏UV消毒燈

由華懋集團及港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目瑜一第1B期，今日（14日）首度開放兩個示範單位予傳媒參觀。

兩個示範單位均參考1B期第3座（3B）18樓C室搭建，一伙為交樓標準、另一伙為連裝修，實用面積464平方呎，採兩房間隔，連22平方呎露台及16平方呎工作平台，開放式廚房設於大門右方，大門左方設有鞋櫃，鞋櫃內設有UV消毒燈。

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其中，連裝修示範單位的間隔有輕微改動，如靠近大廳的房間改為書房，書房與大廳之間的牆身，部分改為玻璃設計，增加通透感，在書房工作時，可直望大廳情況。主人房則預留空間作高身入牆櫃。浴室有窗，牆身、地板及等均採用雲石材質。

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瑜一1B期提供183個住宅單位，涉一座大廈，分為3A及3B。戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積由336至1,234平方呎，主打兩房戶型，佔近七成。不設開放式戶型。

同時設3款、合共16伙的特色戶型，包括7伙頂層特色單位，實用面積由336至1,234平方呎，兩伙天際特色單位，實用面積為1,234平方呎，以及7伙平台特色單位，實用面積由422至898平方呎。

瑜一全盤分為三期（1A、1B及1C期）發展，合共844伙。當中第IA期預計關鍵日期為2024年7月26日、第IB期為2024年11月29日、第IC期為2025年5月5日。

瑜一第1B期戶型分布。